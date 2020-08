Salva-vidas com hélice partida está avariado há oito meses

O salva-vidas de grande capacidade do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), ‘Patrão Macatrão’, do porto da Figueira da Foz, está avariado, com uma hélice partida, há oito meses.



O comandante da capitania reconhece a importância do barco de grande capacidade, mas garante que o socorro "não está comprometido".





"Temos as motas de água e o semirrígido que vai às 50 milhas e há embarcações iguais, em Peniche e Aveiro", disse aoo capitão João Lourenço. Além da reparação, será feita uma renovação da embarcação.