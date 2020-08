Dois apanhados a jogar cartas a dinheiro em Campo de Ourique

Dois homens foram detidos pela PSP em Campo de Ourique, Lisboa, quando jogavam cartas a dinheiro - no jogo da batota - na via pública. Na mesma operação, a polícia deteve ainda um homem por posse de arma proibida e identificou dois que estarão ilegais em Portugal.



De acordo com a PSP, a operação decorreu entre as 21h00 e as 23h30 de terça-feira. Foram ainda apreendidas uma faca de abertura automática, 37 euros em numerário (dos quais 32 em moedas que serviam como pagamento no jogo da batota) e 97 doses de heroína.

