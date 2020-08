Praia em Santiago do Cacém interditada a banhos devido a baleia morta

A praia da Fonte do Cortiço, em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, está interditada a banhos, desde hoje, devido ao surgimento de uma carcaça de baleia em avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Marítima.Em declarações à agência Lusa, o comandante da Policia Marítima de Sines, Rui Filipe, indicou que foi hasteada a bandeira vermelha devido à deteção do que "aparentam ser pedaços em decomposição de uma baleia", que deram hoje à costa na praia da Fonte do Cortiço, obrigando "à interdição dos banhos"."Deram à costa o que aparentam ser pedaços em decomposição de uma baleia, está um cheiro nauseabundo na praia e entendeu-se que há um risco para a saúde pública. Por isso, foi hasteada a bandeira vermelha e os banhos estão interditados", disse. Os serviços da Câmara Municipal de Santiago do Cacém "vão proceder à remoção tão rápida quanto possível daqueles detritos e, em conjunto com a autoridade de saúde, vamos fazer uma avaliação para perceber quando é que se pode voltar a hastear a bandeira verde", adiantou.A praia está a ser monitorizada pelos nadadores-salvadores e autoridade marítima, que vai "patrulhar toda a costa norte, a partir de Sines, para eventual deteção de outros detritos que possam estar noutras praias" da região, concluiu.