Tarado em tribunal por apalpar seios de condutora

Um homem foi formalmente acusado pelo Ministério Público da Póvoa de Lanhoso por ter apalpado os seios de uma condutora, que atacou em plena via pública. Ainda deu vários pontapés e socos no carro da vítima, causando-lhe um prejuízo total de 3665 euros.O arguido vai responder pelos crimes de coação sexual e também de dano. Segundo a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto divulgou esta segunda-feira, os factos ocorreram no dia 7 de janeiro, pela 01h15. O suspeito avistou a condutora no interior do automóvel, que estava parado numa rua da freguesia de Taíde. Parou a sua viatura ao lado do veículo da mulher e abordou-a. Logo de seguida, o arguido agarrou a vítima pelo cabelo e apalpou-lhe os seios.Segundo a PGD do Porto, o arguido agiu com o intuito de manter relações sexuais. A condutora debateu-se, tentou libertar-se do homem e começou a gritar por socorro. Nesse momento, o homem libertou a vítima, mas para se vingar ainda deu vários socos e pontapés na viatura da mulher, que sofreu diversos danos. Logo depois, o arguido abandonou o local, mas mais tarde foi identificado.