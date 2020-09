Inês desconhecia que ‘pirata’ ia assaltar carros

A PJ do Porto acredita que Inês Carvalho, de 23 anos, que morreu quinta-feira baleada pela PSP num assalto, em São João da Madeira, não sabia ao que ia quando acompanhou o namorado André ‘Pirata’. O homem, de 25 anos, solto da cadeia no perdão pela Covid-19, fazia uma ‘razia’ a automóveis e, nesse dia, terá avançado para os furtos sem dizer à namorada.Três PSP vigiavam o local onde tinham ocorrido vários furtos quando ouviram o quebrar de um vidro e avançaram. ‘Pirata’, com largo cadastro, tentou atropelar os agentes. Foram disparados três tiros e Inês foi atingida duas vezes no peito - uma fatal e outra de raspão - sendo abandonada pelo namorado nas Urgências.A PJ já clarificou que as munições recuperadas são calibre 9 mm (o mesmo das pistolas Glock da PSP) mas ainda não terá individualizado de qual das armas saiu o disparo fatal. Este exame não é garantido que tenha resultado conclusivo: poderá haver danos no projétil; ou falta de uso da pistola. Dois carros (aquele onde ia o casal e o que ‘Pirata’ ia furtar) foram periciados. PJ e PSP procuram ‘Pirata’, que será arguido dos furtos e testemunha da morte de Inês.