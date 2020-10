PSP faz buscas na Misericórdia de Portalegre sem arguidos ou detenções

A PSP efetuou buscas na Santa Casa da Misericórdia de Portalegre, por suspeitas de crimes lesivos de bem jurídico patrimonial, mas não constituiu arguidos nem efetuou detenções, disse hoje à agência Lusa fonte daquela força de segurança.

A fonte da PSP indicou que a operação decorreu na quarta-feira, centrando-se na sede da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre (SCMP), em duas casas de acolhimento geridas pela instituição e em residências particulares.

A operação terminou com a recolha de "muita prova", que será agora analisada por peritos informáticos e de contabilidade.

Esta investigação, já dada como "concluída" pela PSP, foi delegada pelo Ministério Público da Comarca de Portalegre, entidade que dirige o respetivo processo.

A Lusa contactou o provedor da SCMP, João Torres Pereira, mas o responsável não quis prestar declarações, alegando que a investigação se encontra em segredo de justiça.

Segundo a lei, os crimes lesivos de bem jurídico patrimonial podem estar relacionados com movimentação de capitais, contratos de compras e a forma como são geridos esses capitais -- a gestão de fundos, no caso de uma instituição particular de solidariedade social (IPSS).