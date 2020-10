Arguido de Tancos quer entregar material de guerra

João Paulino, ex-fuzileiro e um dos principais arguidos do processo do furto das armas de Tancos, quer devolver o que resta do material retirado dos Paióis Nacionais.Segundo o requerimento enviado para o Tribunal de Santarém, "esta vontade do arguido prende-se com o seu propósito de colaborar com a Justiça. (...) Como é evidente o arguido manifesta toda a boa-fé na entrega do referido material", que serão as mais de 1400 munições, calibre 9 milímetros, que ainda não tinham sido devolvidas. No requerimento acrescenta-se "que a sua intenção é devolver o material e jamais de o comercializar e/ou lhe dar outro destino que não seja o de o entregar às autoridades competentes".João Paulino esteve preso até janeiro deste ano. A encenação do furto das armas de Tancos, recorde-se, levou à detenção do então diretor da PJ Militar e ainda de quatro investigadores da GNR de Loulé.O caso chegou às mais altas instâncias militares levando até à demissão e constituição como arguido de Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa.O julgamento arranca no dia 2 de novembro no Tribunal de Santarém.