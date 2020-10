Despiste provoca dois feridos em Odemira

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou esta noite dois feridos ligeiros, na Estrada Municipal 502, na zona de Fataca, freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

As vítimas, dois homens de nacionalidade nepalesa, com ferimentos ligeiros, um foi assistido no local e o outro foi transportado pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 23h20 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Odemira com 11 operacionais apoiados por quatro viaturas. No local estiveram também a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) que que está sedeada no Centro de Saúde de Odemira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e vai investigar as causas do acidente.