Um pai impedido de ver a filha, colocada em regime de acolhimento residencial pelo Tribunal de Oliveira do Bairro, deu entrada, na sexta-feira, com um pedido habeas corpus, uma providência destinada a assegurar o direito à liberdade.





O Tribunal de Oliveira do Bairro está a invocar o “contexto pandémico”, o “estado de emergência” e “o risco de surgirem casos de Covid-19” para impedir crianças e jovens colocados em casas de acolhimento de se deslocarem neste Natal para estarem com os com familiares, o que tem provocado a revolta das famílias.