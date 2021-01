A Organização Sindical dos Polícias exigiu, em comunicado enviado ao, a distribuição aos elementos da PSP em funções operacionais de cachecóis, luvas e gorros para fazer face ao frio e "condições climatéricas muito adversas".O sindicato refere que o frio "tem ainda mais impacto naqueles que diariamente fazem serviço no exterior" e que a entrega do material de proteção deve ser feita "com a maior brevidade possível".Apela ainda à atribuição de "um colete balístico individual" aos elementos da PSP.