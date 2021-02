Dois trabalhadores feridos no porto de Leixões

Um trabalhador do porto de Leixões, em Matosinhos , sofreu ferimentos graves e um outro ligeiros, esta segunda-feira, após terem sido atingidos por um cabo de um navio que se partiu. Os dois homens, de 32 e 40 anos, foram hospitalizados.



O alerta foi dado pelas 10h15. Os trabalhadores estavam a fazer e manobra do navio que estava atracado no porto. O cabo partiu e atingiu os dois homens. Foram os dois socorridos no local e depois hospitalizados. Um seguiu para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, um outro, para o de São João, no Porto. A Polícia Marítima registou a ocorrência.



