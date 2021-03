Trio preso por incêndios urbanos

Dois homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, por terem ateado incêndios urbanos.Um dos homens, de 52 anos, foi preso na Amadora. Os factos remontam a quarta-feira.Alcoolizado, o detido ateou fogo ao apartamento com a mulher e um filho no interior. Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, o imóvel sofreu sérios danos. O suspeito, que já anteriormente tinha ameaçado incendiar a casa onde residia, ficou com apresentações.O segundo homem, de 37 anos, e a mulher, de 45, foram apanhados no concelho de Oeiras. Os factos, desta vez, remontam a 24 de novembro de 2020. Com o apoio de um terceiro homem, por identificar, os detidos incendiaram um carro para receberem o dinheiro do seguro.As chamas alastraram a uma bomba de gasolina, que teve de ser evacuada. O casal ficou também com apresentações e entregou os passaportes.