Ciclista morre em choque com carro em Santa Maria da Feira

Um homem de 35 anos morreu e outro, de 41, ficou ferido na sequência do embate de uma bicicleta - em que ambos seguiam - com um automóvel, ontem, num cruzamento em Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.









Tudo aconteceu pelas 16h00. Ao que tudo indica, os dois ciclistas, que não tinham qualquer tipo de equipamento de proteção, desceram em contramão a rua da Corga, que é de sentido único, acabando por colidir com o carro que viajava na rua do Bolhão. Apesar dos esforços de equipas médicas e dos Bombeiros de Lourosa, nada foi possível fazer pelo mais novo. Já o homem de 41 anos manteve-se consciente e foi transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira.

Ao CM, os moradores lamentam os recorrentes sinistros no cruzamento, principalmente desde que foi modificada a sinalização vertical. “Isto é uma vergonha. Há acidentes quase todos os dias, a junta ou a câmara têm de fazer algo, construir uma rotunda ou colocar umas lombas, mas isto não pode continuar assim”, referiu ao CM Miguel Dias, dando conta de que já teve de fazer várias obras no muro da moradia devido aos constantes embates. “Vivemos com o coração nas mãos. Até tenho medo de sair de casa”, acrescentou uma vizinha. Só nesta semana, terão sido registados mais dois casos, o último dos quais na quarta-feira, em que ficou ferida uma mulher.





No local, estiveram militares da GNR de Lourosa e ainda do Núcleo de Investigação a Acidentes de Viação.