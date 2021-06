Jovem emigrante morre em despiste de mota na Suíça

Ricardo Almeida, 25 anos, morreu no sábado na sequência de um despiste na mota que conduzia, em Sion, na Suíça. O jovem ainda foi levado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Os familiares são naturais de Cabeceiras de Basto e de Viseu. Segundo a Polícia de Valais o acidente aconteceu por volta das 19h15 de sábado.O jovem português sofreu um despiste numa zona de curva, perdeu o controlo do motociclo e teve uma queda de vários metros de altura. O motociclista ainda foi assistido por várias esquipas de socorro e transportado para o hospital onde acabou por morrer.A vítima residia no Cantão de Valais e era apaixonada por motas e por carros. A comunidade portuguesa de Valais está de luto com a morte de Ricardo Almeida. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte e publicaram mensagens de homenagem ao jovem português. O funeral realiza-se amanhã, às 19h30, na Igreja de Saint Guerin, em Sion.As circunstancias do trágico acidente estão agora a ser investigadas pela polícia local.