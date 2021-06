GNR volta a controlar a partir de hoje entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa

A GNR volta a realizar a partir desta sexta-feira uma operação para fiscalizar e controlar a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), estando "particularmente atenta" aos movimentos nos principais eixos rodoviários e ferroviários.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros anunciou que a proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa vai manter-se este fim de semana, entre as 15h00 desta sexta-feira e as 06h00 de segunda-feira, salvo as exceções previstas na lei, devido ao aumento de casos de covid-19 nesta zona.

Segundo o Governo, podem entrar e sair da Área Metropolitana as pessoas que tenham um certificado digital ou teste negativo à covid-19.