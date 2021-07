Créditos do BES a Vieira passados a pente fino

A lista dos grandes devedores do Novo Banco

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Autoridade Tributária (AT) estão a passar a pente fino os créditos que o BES, então liderado por Ricardo Salgado, concedeu ao grupo de Luís Filipe Vieira. Os créditos foram herdados pelo Novo Banco (NB), a quem já causaram prejuízos elevados.A investigação suspeita que Vieira terá causado prejuízos ao Estado por duas vias: por um lado, através do financiamento do Estado ao Fundo de Resolução, entidade pública que detém 25% do NB, para injetar dinheiro no NB e cobrir as perdas dos créditos do grupo de Vieira; por outro, por via do não pagamento de impostos.