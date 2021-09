Homem morre colhido por comboio em Vila Nova de Gaia

Um homem morreu esta terça-feira colhido por um comboio de passageiros que circulava no sentido Lisboa-Porto quando, cerca das 17h28, atravessava o apeadeiro de Coimbrões, revelou à Lusa fonte daquela corporação de Vila Nova de Gaia.

Ambas as linhas estão cortadas à circulação devido à necessidade de desligar a catenária para que os trabalhos dos bombeiros possam decorrer sem que sofram nenhum choque elétrico, acrescentou a fonte.

No local, para além dos bombeiros de Coimbrões, estão a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Santo António, do Porto.