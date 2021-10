A sentença de Paulo Guichard, braço-direito de João Rendeiro no BPP, a 4 anos e 8 meses de prisão efetiva, também transitou em julgado. É este o entendimento do Tribunal da Relação de Lisboa.Num despacho a que o CM teve acesso, o tribunal superior manda executar a pena de Guichard. Considera que a reclamação pendente no Tribunal Constitucional não é suspensiva do cumprimento da pena.