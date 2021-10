Catarina Gonçalves saiu da casa que partilhava com a mulher, em Vila Nova de Gaia, em agosto de 2020. Para fugir da agressora foi viver para o Porto. Antes disso já eram conhecidos vários episódios de violência. As perícias realizadas ao telemóvel da arguida mostram isso mesmo. Em mensagens de novembro de 2020, Ana Miranda assumiu ter agredido a vítima durante as férias que decorreram em junho desse ano.