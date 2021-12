Filhas entregues a Ana Maximiano seis anos depois

O Tribunal de Família e Menores de Cascais decidiu entregar as duas filhas mais novas à mãe, Ana Maximiano. A decisão ocorre seis anos depois de as meninas, à data com dois e três anos, terem sido retiradas à mãe com base em informações incorretas de duas técnicas da Segurança Social.As menores foram, então, entregues ao pai que, em 2016, foi condenado por violência doméstica. Ana Maximiano contestou em tribunal a decisão que deu a tutela das duas filhas ao agressor. A regulação das responsabilidades parentais foi alterada após os juízes concluírem que a retirada das crianças foi injustificada e viola a lei. Ana Maximiano avançou, entretanto, com uma queixa contra as duas técnicas e também contra o Instituto da Segurança Social onde reclama uma indemnização de 600 mil euros por lhe ter sido negado o direito de educar as menores.O julgamento começa a 1 de fevereiro e vai esclarecer os motivos que levaram as técnicas a considerarem que Ana Maximiano tinha abandonado uma filha no café, quando a mãe sempre explicou que a menina ficou por uns minutos junto de uma senhora.