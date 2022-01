Era para haver decisão ainda durante a manhã, mas já tinha caído a noite quando o tema foi a votação. Estava em causa a redistribuição de processos no novo ‘Ticão’ - que levou a que, por exemplo, Carlos Alexandre tivesse deixado de tramitar o caso EDP - depois de cinco dos oito juízes do tribunal terem impugnado a decisão do ‘vice’ do CSM.