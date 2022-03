Estradas na Serra da Estrela cortadas devido à queda de neve

Algumas estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela foram esta segunda-feira encerradas devido à queda de neve e condições meteorológicas adversas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, às 13h00 desta segunda-feira, a circulação rodoviária estava proibida nos troços 11, 12 e 13, ou seja, Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira "aguaceiros, em especial durante a tarde, que poderão ser de granizo, e que serão de neve acima de 1.200/1.400 metros, subindo a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia".