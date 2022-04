Avião aterra de emergência em Faro

Um avião da Easyjet que fazia ligação entre Inglatera e Marrocos neste domingo, foi obrigado a aterrar de emergência em Faro devido a uma indisposição do piloto.A situação decorreu pouco depois das 10h40 e resultou na ativação de um alerta vermelho, no aeroporto de Faro.O avião não teve problemas em aterrar e o processo foi feito em segurança.O piloto foi transportado para o Hospital de Faro, onde se encontra em observação e os passageiros não precisaram de assistência.O plano prévio de intervenção do aeroporto mobilizou mais de setenta homens, apoiados por trinta veículos de várias corporações de bombeiros, INEM e forças de segurança.A polícia acabou por bloquear a estrada de acesso ao aeroporto para deixar as vias abertas caso fosse necessário retirar pessoas de emergência.