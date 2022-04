Homem de 39 anos assume autoria de 15 crimes de fogo florestal na zona de Castelo Branco

Um homem de 39 anos, engenheiro eletrotécnico, que está acusado de 16 crimes de incêndio florestal, um dos quais agravados, ocorridos entre 2017 e 2020 na zona de Castelo Branco, assumiu esta sexta-feira em tribunal a autoria de 15 crimes.

Na primeira sessão de julgamento, que decorre no Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, o arguido assumiu perante o juiz a intenção de prestar declarações.

O homem de 39 anos, residente no concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco, em prisão preventiva desde julho de 2021, assumiu que os factos que constam na acusação do Ministério Público (MP) são "verdade integralmente", exceto o incêndio registado em 22 de junho de 2017, sobre o qual afirmou "não se recordar", embora tenha admitido conhecer o local onde aquele ocorreu.