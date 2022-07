SIBS diz que acusação da Autoridade da Concorrência "não tem qualquer fundamento"

A SIBS considera que o processo da Autoridade da Concorrência, que a acusou esta quinta-feira de abuso de posição dominante, "não tem qualquer fundamento" e diz-se surpreendida por a comunicação ter sido feita quando ainda correm prazos de resposta.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da SIBS disse ter recebido esta quinta-feira a decisão de inquérito adotada pela Autoridade da Concorrência (AdC), encontrando-se neste momento a analisar a mesma.

A mesma fonte adiantou, contudo, que o grupo "irá exercer o seu direito de audição e defesa em relação ao ilícito que lhe é imputado, uma vez que considera que o processo não tem qualquer fundamento".

"Constatamos com surpresa que a comunicação da acusação foi tomada numa fase em que estão ainda a correr prazos para resposta a pedidos de informação apresentados pela mesma Autoridade da Concorrência e que estavam previstas interações para esclarecer questões em aberto, que na perspetiva da SIBS, carecem de aprofundamento", acrescenta.

A AdC acusou esta quinta-feira a SIBS de abuso de posição dominante no setor dos pagamentos, por fatos ocorridos entre pelo menos fevereiro de 2019 e outubro de 2021, que considera "passível de restringir a concorrência e a inovação no setor dos serviços de pagamento".

A SIBS garante atuar "em rigorosa conformidade" com as regras que lhe são aplicáveis no contexto do mercado nacional e europeu de pagamentos em que opera, "incluindo as de concorrência".

"A SIBS tem sido um motor incontornável de inovação no setor dos pagamentos, contribuindo para colocar Portugal na vanguarda da digitalização num contexto global e disponibilizando a todos os portugueses as soluções de pagamentos mais avançadas, eficientes e seguras", disse a mesma fonte.