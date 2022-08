Pulseira eletrónica para suspeito de violência doméstica em Penafiel

Um homem de 46 anos, suspeito de violência doméstica, foi detido em Penafiel, no distrito do Porto, ficando a aguardar o decorrer do processo sob vigilância eletrónica, informa esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, a autoridade indica que, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, foi realizada uma investigação que resultou na detenção do arguido, por alegada violência psicológica sobre a sua mulher, de 40 anos.

"Perante o escalar da situação", o suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, acrescenta a fonte.

Por determinação judicial, o homem ficou proibido de contactar, por quaisquer meios, a vítima e filhos, num raio de 300 metros, controlado por pulseira eletrónica.