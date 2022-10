A Barca Serrana atracada na margem do rio Mondego, em Coimbra, foi ontem de madrugada invadida por dois jovens que causaram danos na embarcação típica. O incidente aconteceu na segunda noite da Festa das Latas e ficou registado no sistema de videovigilância."Danificaram amarrações e os cabos do leme de navegabilidade", esclareceu Victor Seco, responsável pela embarcação, que já foi arranjada. É uma peça artesanal, em que a manutenção está ao nível dos custos de um carro de alta gama", disse o dono da Barca Serrana.