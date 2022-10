PJ vai investigar ossadas humanas encontradas na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) vai investigar as ossadas encontradas esta segunda-feira na freguesia madeirense de Santana, no norte da ilha, disse à Lusa fonte daquela força policial.

"A PJ deslocou-se ao local logo que foi comunicado pela Polícia de Segurança Pública de Santana, que foi alertada por um popular, para o aparecimento das ossadas", afirmou a fonte.

Ainda de acordo com a mesma fonte, as ossadas "foram retiradas do local" e serão agora realizados exames e investigações para "identificar a pessoa".

A fonte escusou-se a adiantar mais pormenores.