Bofetada em aluno vale queixa na GNR

Os pais de um aluno de 12 anos apresentaram queixa na GNR contra um professor da Escola Básica de Santa Bárbara, em Fânzeres, Gondomar. Em causa está uma bofetada dada pelo docente ao menor durante uma aula de Ciências da Natureza, e que ocorreu em frente à restante turma.A instituição de ensino confirma a agressão e indica que foi aberto um inquérito disciplinar para apurar as circunstâncias em que tudo aconteceu, quinta-feira de manhã.De acordo com a mãe do estudante, tudo ocorreu quando o filho tirava a fotografia a um trabalho. Nesse momento o professor aproximou-se da mesa onde estava o menor e achou que ele o estava a fotografar - tendo-lhe desferido a bofetada. "Todos os alunos que estavam na sala assistiram àquilo. Um colega dele até tirou uma fotografia à marca da mão do professor na cara do meu filho", disse aoMarlene Rocha."Estou muito revoltada. Se o meu filho não se estava a comportar, ele devia tê-lo encaminhado para o conselho executivo, não tem o direito de lhe bater", frisou a mãe do estudante, acrescentando: "O meu filho hoje [esta sexta-feira] não foi à escola, porque as primeiras aulas eram com aquele professor e ele agora tem medo". "Os professores têm de dar o exemplo, não podem partir logo para a violência", referiu o avô , Joaquim Freitas.