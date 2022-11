PJ investiga cadáver de homem encontrado junto à A12 em Palmela

O cadáver de um homem foi este domingo encontrado junto à vedação da autoestrada 12 (A12), no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, estando a Polícia Judiciária (PJ) a investigar o caso, revelou fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou à agência Lusa que o cadáver foi encontrado "junto à vedação" da A12, ao quilómetro 124,400, no sentido norte-sul, na zona do Pinhal Novo.

Segundo a mesma fonte, o cadáver foi transportado pelos bombeiros para a morgue do hospital de Setúbal.

A investigação passou para a alçada da PJ, limitou-se a adiantar a fonte.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse que os bombeiros foram acionados pela GNR, às 17h30, para a remoção e transporte de um cadáver, no sítio de Vale da Vila, concelho de Palmela.