Dois jovens de 22 anos morrem em deslizamento de terra em Esposende

Dois jovens de 22 anos morreram na madrugada desta quarta-feira em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítimas de um deslizamento de terra, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Esposende."Um deslizamento de uma vertente atingiu uma habitação familiar e fez duas vítimas mortais de 22 anos", informou o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende, distrito de Braga.De acordo com o comandante da proteção civil, na habitação atingida, constituída por cave rés-do-chão e primeiro andar, estavam mais quatro pessoas, um casal entre os 40 e 50 anos de idade e os filhos, um bebé de dois anos e uma criança de 12 anos, que foram retirados ilesos. A jovem de 22 anos, que também era fiha da residente da casa, e o companheiro com a mesma idade estavam no primeiro andar quando o incidente aconteceu.

Os corpos estão por resgatar. O comandante da proteção civil adiantou que primeiro se vai fazer uma avaliação do terreno e só depois se vai proceder à retirada dos corpos. Os operacionais no terreno aguardavam, cerca das 06h00, pela "garantia de condições de segurança para ser usada maquinaria pesada na remoção dos detritos", adiantou Júlio Melo.

No deslizamento, em que foram arrastadas "pedras de alguma dimensão", foi "atingido um compartimento situado nas traseiras da habitação", afirmou a mesma fonte.

No local encontram-se 17 operacionais apoiados por oito viaturas, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Entre os meios no local está uma equipa de psicólogos do INEM, segundo os bombeiros de Esposende.



Os moradores das habitações à volta da casa atingida foram alertados para a situação.

O alerta foi dado às 03h55.