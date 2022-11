Uma colisão entre dois carros provocou quatro feridos, entre eles um com ferimentos graves, esta quarta-feira, em Gondomar.O acidente aconteceu cerca das 17h30. Os Bombeiros de S. Pedro da Cova, o INEM de Valongo e de Gondomar e a GNR de Fanzeres foram acionadas para o local.As vítimas foram transportadas para os hospitais de Santo António e do São João, no Porto.