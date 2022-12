Um homem, com cerca de 40 anos, morreu, esta sexta-feira à noite, na sequência do despiste da motorizada em que seguia. O acidente ocorreu na rotunda do Barrocal, concelho de Loulé.O óbito foi declarado no local, pelo médico da VMER.No local estiveram o INEM, a Cruz Cermelha e os Bombeiros de Loulé.O núcleo de investigação acidentes de viaçao da GNR apura as causas do acidente.