Persegue e ameaça avó com faca para ter dinheiro para a droga

Uma idosa foi salva por agentes da PSP de Setúbal quando estava sequestrada pelo neto dentro de casa e, sob ameaça de uma faca, lhe exigia dinheiro para ir comprar droga.O caso ocorreu no bairro da Bela Vista, depois de um alerta para uma situação de violência doméstica. Quando chegaram ao local, "os polícias conseguiram ouvir vários gritos e objetos a partir do interior da habitação, tendo visualizado a vítima a tentar sair do interior da residência enquanto o neto a ameaçava com uma faca". O homem, de 24 anos, também quis esfaquear os agentes, mas foi manietado.Segundo a PSP, vivia com a avó, a quem infligia maus-tratos e exigia dinheiro para alimentar o vício. Vai ser presente a tribunal e indiciado pelo crime de violência doméstica.