Ex-chefe das secretas recusou decidir recurso de José Sócrates

O juiz Antero Luís, do Tribunal da Relação de Lisboa, solicitou escusa para analisar um dos recursos de José Sócrates no processo Marquês, pedido que foi aceite pelo Supremo Tribunal de Justiça.No requerimento que submeteu ao STJ, o desembargador lembrou que foi o ex-primeiro-ministro – pronunciado por seis crimes (de branqueamento de capitais e falsificação de documento) dos 31 de que estava acusado – que o nomeou Diretor-Geral do Serviço de Informações e Segurança (SIS) e Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.E que, embora não tivessem "qualquer relação de amizade", privaram em "eventos sociais", facto que, frisou, poderia gerar "suspeições e desconfiança" em relação à sua "imparcialidade". O STJ aceitou tais argumentos e retirou-o do caso Marquês. O acórdão, datado do dia 9 de março, teve como relator o conselheiro Orlando Gonçalves.