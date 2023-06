“Beco sem saída” após buscas por Maddie na Barragem do Arade

"Parece cada vez mais que as buscas na barragem [do Arade] não fornecerão quaisquer respostas ou novas pistas." Este é o ponto de situação da análise ao material recolhido nas buscas, em maio, na investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann, feito por fonte próxima do caso ao diário britânico ‘The Sun’."É muito forte dizer que foi uma perda de tempo, mas os agentes estão naturalmente muito desapontados. Parece que atingimos um beco sem saída", afirma a mesma fonte. O material recolhido foi enviado para a Alemanha. Na semana passada, fontes da polícia alemã revelaram que está a ser estudada a possível colocação de Christian Bruckner em vigilância permanente, já que poderá ser libertado antes do final da investigação, que se pode estender até 2026.