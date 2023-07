Quinze detidos por tráfico de droga em megaoperação da GNR no Grande Porto

O Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel da GNR deteve 14 homens, entre 18 e 59 anos, e uma mulher, de 20, por tráfico de droga e posse de arma proibida, terça-feira, no Grande Porto. Três dos suspeitos ficaram em prisão preventiva.

A megaoperação da GNR decorre de uma investigação que durava há dois anos. Os militares cumpriram 34 mandados de busca, nos concelhos do Porto, Valongo, Matosinhos, Paredes e Penafiel. Foram apreendidos 21 810 doses de haxixe, 30 mil euros, 27 armas de fogo, 10 viaturas, 10 armas brancas e diverso material usado para o tráfico de droga, entre outros bens. A operação contou com o reforço da Secção de Informações e Investigação Criminal do Porto, de uma equipa cinotécnica e equipas de intervenção do Destacamento de Intervenção do Porto, dos Destacamentos Territoriais de Amarante, Felgueiras, Matosinhos, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia, do Comando Territorial de Braga, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.

Os detidos foram presentes ontem a primeiro interrogatório. Três ficaram em prisão preventiva, oito com apresentações semanais às autoridades e os restantes quatro com termo de identidade e residência.