Presidente da Assembleia Municipal da Feira morre aos 55 anos

O advogado Carlos Jorge Oliveira, que desde 2021 presidia à Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, morreu esta segunda-feira aos 55 anos de idade, confirmou fonte oficial dessa autarquia do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto.

Várias figuras públicas e instituições do município já manifestaram nas redes sociais o seu pesar pela "morte inesperada" do social-democrata que, atualmente, também era sócio da empresa de advocacia Campos de Oliveira - Pedrosa de Moura.

"O Carlos Oliveira foi um cidadão exemplar que pautou a sua atividade profissional e política pelo compromisso e, acima de tudo, pelo respeito para com amigos e adversários", declarou à Lusa o presidente da Câmara Municipal da Feira, Emídio Sousa.

"Homem afável, de diálogo, de consensos e de elevação no trato", disse também António Valdemar Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Fiães.

"É um momento de grande dor e consternação", refere o CDS-PP na sua página de Facebook.

Do currículo de Carlos Oliveira consta, ao longo dos anos, o exercício de diferentes funções na vida municipal, empresarial e associativa do concelho. De 2001 a 2005, foi vereador da Administração e Finanças na Câmara Municipal e diretor da Agência de Desenvolvimento Regional do Entre Douro e Vouga, e de 2002 a 2005 administrador da empresa municipal Feira Viva - Cultura e Desporto, assim como vice-presidente do conselho de administração da Agência de Energia do Entre Douro e Vouga.

Tendo presidido ao conselho de administração da Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira de 2002 a 2006, foi igualmente presidente da Assembleia de Freguesia da Feira, entre 2005 e 2021.

Entre os seus outros cargos inclui-se o de membro da direção na Santa Casa da Misericórdia local e na delegação da comarca da Feira da Ordem dos Advogados, e o de vice-presidente da direção do Clube Desportivo Feirense - onde foi atleta federado de futebol até ao escalão júnior.

Carlos Oliveira integrou ainda o Leo Club do município e ajudou a fundar a Confraria da Fogaça, sendo que, ao longo da vida, foi assessor jurídico de várias empresas, nomeadamente nos setores do comércio, da construção civil e obras públicas, da produção e transformação de papel, do calçado, da cortiça e do têxtil.

O advogado será agora substituído na Mesa da Assembleia Municipal da Feira, a título interino, por Cristina Tenreiro, que até aqui assumia nesse órgão as funções de primeira secretária. A eleição do novo presidente deverá acontecer na próxima sessão ordinária da assembleia, a realizar em setembro.