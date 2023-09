Trio armado assalta ourivesaria e agride proprietário em Alcochete

Três homens armados assaltaram uma ourivesaria no Samouco, Alcochete, na manhã desta quinta-feira. O grupo entrou no estabelecimento pelas 10h30 e ameaçou o ourives, que foi agredido à coronhada.Acabaram por fugir com um anel, propriedade da vítima, e algum dinheiro que a mesma foi obrigada a entregar. O trio acabou por fugir, mas antes agrediu o ourives com uma coronhada na cabeça, o que obrigou o homem a receber assistência no hospital do Barreiro.A GNR foi alertada, mas a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.