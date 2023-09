Um motociclista ficou ferido, esta terça-feira ao início da tarde, no despiste da mota em que seguia, em Várzea, no concelho de Felgueiras.



O alerta foi dado pouco antes das duas da tarde. No socorro estiveram os Bombeiros de Felgueiras.





Depois de estabilizada, a vítima foi encaminhada para o hospital. As causas do despiste são desconhecidas.A GNR esteve no local e investiga.