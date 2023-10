Um incêndio deflagrou, esta tarde de sexta-feira, na rua de Trás, no Porto. O alerta foi dado às 15h08. No combate às chamas estão o Regimento de Sapadores do Porto e os Bombeiros Voluntários do Porto.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o fogo está, neste momento, já controlado. Não há outras casas em risco e ninguém ficou ferido. As causas do fogo estão ainda por apurar.





No local está a PSP que vai agora investigar.