Uma pessoa ficou ferida, esta manhã de quinta-feira, na sequência do despiste, do carro em que seguia, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 8h00, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, no IC2. Os bombeiros de São João da Madeira também foram acionados.A PSP investiga as causas do acidente.