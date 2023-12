Três feridos em colisão entre dois carros em Albergaria-a-Velha

Dois jovens, de 15 e 17 anos, e uma mulher, com cerca de 50, sofreram ferimentos ligeiros, na manhã desta quinta-feira, numa colisão entre dois carros, em Albergaria-a-Velha.O alerta foi dado, cerca das 8h30, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente rodoviário, na variante do Sobreiro. Os bombeiros de Estarreja e de Aveiro Novos também foram acionados para o local. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foi mobilizada.As vítimas foram levadas para o Hospital de Aveiro. A GNR investiga as causas do acidente.