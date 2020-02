205 lesados por fogo em Tavira sem justiça há 8 anos

Há oito anos que os lesados do grande incêndio da serra de Cachopo, Tavira, estão à espera que se faça justiça e sejam ressarcidos dos danos financeiros que sofreram no fogo que destruiu mais de 25 mil hectares de terrenos - entre habitações e produções agrícolas.Depois do processo-crime ter sido arquivado há vários anos, em maio do ano passado teve início o processo cível, em que 205 das pessoas afetadas avançaram com um pedido de indemnização contra a EDP, que garantem ter sido a responsável pelo início do incêndio.Este último processo, o cível, apesar do julgamento no Tribunal de Tavira ter terminado em julho do ano passado, está já há sete meses à espera da decisão do juiz para ficar totalmente concluído. Este atraso, apurou o, terá a ver com a complexidade do processo."90% da produção de sobreiros foi destruída e nunca mais recuperou. Mas também arderam oliveiras, alfarrobeiras, colmeias... A produção da serra praticamente morreu", lamentou aoAntónio Martins, um dos lesados do incêndio que teve origem nas proximidades do local onde a EDP construía o poste 6 - que hoje serve de ligação entre as torres eólicas e a rede elétrica.O fogo esteve ativo entre os dias 18 e 21 de julho de 2012. Segundo as contas das autarquias afetadas, Tavira e São Brás de Alportel, este incêndio provocou prejuízos de mais de 24 milhões de euros. No combate ao incêndio estiveram mais de 1100 operacionais.