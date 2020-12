Ludgero Oliveira de 40 anos foi condenado a 21 anos de prisão efetiva pelo homicídio qualificado e profanação de cadáver da companheira, Ester Cabral, de 55 anos. O crime ocorreu em 29 Julho de 2019 na freguesia do Jardim do Mar, no Concelho da Calheta.O homem terá ainda que pagar indemnizações de cerca de 200 mil euros.Recorde-se que o homicida, após cometer o crime em quadro de violência doméstica, escreveu "amo-te" na barriga da vítima e deixou uma vela acesa junto ao corpo.