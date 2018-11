Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

21 mil árvores plantadas em quatro concelhos do Algarve

Reflorestação decorre no dia 23 de novembro e envolve centenas de voluntários.

Por Rui Pando Gomes | 08:36

Pinheiros, azinheiras, medronheiros, carvalhos e ciprestes. São estas as espécies de árvores que vão ser plantadas nos concelhos de Silves, Loulé, Portimão e Monchique durante a 3ª edição da operação ‘Montanha Verde’, no dia 23 de novembro. No total serão lançadas à terra 21 mil árvores.



A ação solidária, que tem o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser realizada pelo Zoomarine, com o apoio de voluntários, de equipas das autarquias dos quatro concelhos envolvidos, da Região de Turismo do Algarve e da Marinha Portuguesa.



Neste momento, ao que o CM apurou, já há cerca de 600 voluntários inscritos. No entanto, são necessários mais alguns, principalmente para o concelho de Silves.



As plantações serão adequadas à realidade de cada terreno e de cada concelho e serão realizadas no âmbito do Dia da Floresta Autóctone. Em Silves a iniciativa será realizada na Herdade do São Bom Homem e em Loulé junto à zona industrial.



Em Portimão as plantações serão feitas nas proximidades do autódromo e em Monchique na zona do Montinho.



Iniciativa pretende preservar os valores naturais

A operação ‘Montanha Verde’ foi idealizada pelo Zoomarine no âmbito da sua filosofia ‘Together We Protect’ e começou em 2016 para dinamizar a proteção coletiva dos valores naturais da região do Algarve.



Em 2016 foram plantadas 5 mil árvores no concelho de Silves. Em 2017 a iniciativa duplicou o seu esforço e plantou 10 600 árvores em Silves e Loulé. Em 2018 as árvores voltam a duplicar.