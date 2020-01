21 trabalhadores hospitalizados por intoxicação em tinturaria

A fuga de um agente químico numa tinturaria no Parque Industrial de Padim da Graça, em Braga, obrigou, esta quinta-feira de manhã, a hospitalizar um total de 21 trabalhadores. As causas do acidente ainda não estão apuradas."À nossa chegada, os funcionários já se encontravam no exterior do edifício. Queixavam-se, sobretudo, de irritações nas vias respiratórias e foram todos avaliados pela médica da equipa do INEM, que esteve no local, e que considerou que os feridos eram ligeiros", explicou aoNuno Machado, adjunto do comando dos Sapadores de Braga, que liderou a operação de socorro."Foram transportados ao hospital apenas por precaução, para serem avaliados os sintomas. Eram, na maioria, casos ligeiros, mas claro que havia alguns trabalhadores com mais queixas, até porque ajudaram outros colegas a sair do local e, por isso mesmo, estiveram mais expostos ao agente químico. Porém, nenhum caso revelava maior gravidade", acrescentou Nuno Machado.O alerta foi dado às 08h37, tendo sido mobilizados para o local 23 homens apoiados por dez veículos dos Sapadores de Braga e dos Voluntários de Braga e de Vila Nova de Famalicão.As causas da fuga do agente químico estavam esta quinta-feira ainda por apurar. "Pelas primeiras informações que temos, terá ficado a dever-se a uma mistura de dois produtos", adiantou Nuno Machado. Ao final da manhã, a tinturaria já tinha luz verde para voltar a laborar. Otentou, sem sucesso, ouvir a direção da empre.