210 famílias recebem apoio alimentar para sobreviver no Algarve

Mais de 200 famílias, a maioria com crianças menores, estão a receber apoio alimentar por parte da Refood, em Faro, para conseguirem sobreviver na região do Algarve.O número de pessoas a beneficiar da ajuda deste movimento de voluntários sobe com o fim do verão. “Estamos a apoiar 210 famílias, mas quando chega novembro os pedidos aumentam exponencialmente, porque muitas pessoas que trabalham na área da hotelaria e turismo ficam desempregadas”, explicou aoPaula Matias, coordenadora da Refood, em Faro, que alerta que “há cada vez mais pessoas da classe média a pedir apoio porque as rendas e as despesas da casa subiram e falta o dinheiro para a alimentação”.