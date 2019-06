212 mortos nas estradas portuguesas em cinco meses e meio

Duzentas e doze pessoas morreram nas estradas portuguesas entre 1 de janeiro e 15 de junho deste ano. Foram mais 16 vítimas mortais comparativamente a igual período de 2018.À exceção do número de acidentes (58 092 este ano, face aos 58 185 de 2018), todos os outros indicadores de sinistralidade subiram no mesmo período. Registaram-se 907 feridos graves (mais 107 do que em 2018) e 17 818 feridos ligeiros (17 299 em igual período do ano passado).Porto, com 23 vítimas mortais, lidera a lista de mortes nas estradas.