Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

22 crianças presas por crimes das mães

Menores até aos 3 anos podem viver na prisão.

Por Magali Pinto | 01:30

Entre os muros, as celas e o arame farpado da cadeia feminina de Tires está a Casa das Mães, um pavilhão onde as reclusas podem estar com os filhos até aos três anos de idade.



Ao todo, são vinte e duas crianças, algumas de colo, que por serem filhas de mulheres que praticaram crimes são obrigadas a viver em reclusão. A lei permite que os menores possam viver com as mães até aos três anos de idade. A partir daí acontece a separação.



"Só peço a Deus que consiga sair da cadeia ao mesmo tempo que o meu filho. Podem chamar-me egoísta, mas ele está melhor comigo, ao pé da mãe", admite Andreia Martins, 29 anos, condenada por tráfico de droga. O filho tem dois anos. É a segunda vez que está em Tires.



A cadeia foi criada há 65 anos. Quatrocentas reclusas convivem diariamente na cadeia. A mais nova tem 19 anos. A mais velha tem 90 e está acusada de burla qualificada, à espera da decisão de um coletivo de juízes do Campus de Justiça.



A Casa das Mães é a ala mais calma da prisão, que além da zona prisional tem creche e espaços de recreio onde as presas podem estar com os filhos sob vigilância das guardas prisionais. À noite, as crianças são fechadas, assim como as mães.



Rosa Maria, outra reclusa, cumpre pena de 15 anos por furtos qualificados. "Não tive a sorte de poder trazer a minha filha, tinha nove anos e deixei-a para trás". Esta mulher assaltava carros "para sustentar o vício da droga".



"As mulheres têm todas as mesmas preocupações"

No dia 6 de agosto de 1990, Lurdes Portugal entrou pela primeira vez numa prisão. "Tive medo, mas habituei-me. Deve ser muito difícil ser mãe e ser reclusa. As mulheres têm todas as mesmas preocupações", diz ao CM a guarda prisional.



"A partir dos seis meses os bebés vão para a creche"

Fátima Corte é diretora da cadeia de Tires. "Na Casa das Mães os quartos são maiores, têm uma janela para o exterior à sua altura. Até aos seis meses, os bebés estão sempre com as mães. Depois vão para a creche, que é dentro da cadeia".



"Fazemos o que está ao alcance"

Correio da Manhã – Que medidas é que são tomadas nas cadeias para evitar que, quando saem em liberdade, os reclusos não caiam na reincidência?



Francisca Van Dunem, ministra da Justiça – Fazemos o que está ao nosso alcance para que as prisões sejam um espaço de ressocialização. Em Tires, em concreto, há um conjunto de áreas formativas que procura responder às expectativas das mulheres no mercado de trabalho. O objetivo é que com o trabalho, as reclusas possam romper com os percursos sociais que as levaram à cadeia.



– Hoje é lançado o livro ‘Mãos de Esperança’, na cadeia de Tires. Qual foi o objetivo?

- O livro mostra mãos que não estão paradas, apesar de estarem numa prisão. São mãos que trabalham na cadeia e que numa fase posterior podem desenvolver o que aprenderam. Aquilo que queremos é que as reclusas rompam com o passado e com o que as levou à cadeia, e que não voltem novamente ao crime.